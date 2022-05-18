Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Marmaray, Başkentray ve İZBAN kararı

Ulaştırma Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerinin 19 Mayıs'ta ücretsiz olacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:12
Ulaştırma Bakanlığı açıkladı: Marmaray, Başkentray ve İZBAN kararı
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Ulaştırma Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray, Başkentray ve İZBAN seferlerindeki 19 Mayıs düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs’ta saat 00.00’dan 23.59’a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.

Bakanlık açıklamasında 19 Mayıs'ın Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olduğuna değinilmemesi ve seferlerde bu nedenle düzenleme yapıldığı belirtilmemesi ise dikkat çekti.


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