Ülke Politikaları Vakfı’ndan İkinci Yüzyıl Konferansı

14 Ekim 2022 Cuma, 15:42

Türkiye’nin sosyal ve ekonomik potansiyelini harekete geçirerek, var olan sorunlarına çözüm getirecek politikalar oluşturmak, araştırmalar yapmak ve projeleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan Ülke Politikaları Vakfı, İkinci Yüzyıl Forumları başlığıyla hayata geçirdiği konferansın üçüncüsünü gerçekleştirmeye hazırlanıyor. 15 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan konferansın gündemi “Dış Politika ve Güvenlik” olacak.

Sürdürülebilir insani kalkınma anlayışı çerçevesinde hizmet veren Ülke Politikaları Vakfı, gündemdeki en önemli tartışmaları derinleştiren İkinci Yüzyıl Konferansları serisini bu yıl da en kapsamlı haliyle sunmaya hazırlanıyor. 15 Ekim Cumartesi günü “Dış Politika ve Güvenlik” temasıyla üçüncü kez gerçekleştirilecek olan etkinlikte birbirinden önemli konuşmacılar yer alacak. Başkanlığını İsmail Doğan Subaşı’nın yürüttüğü ÜPV tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan forumda, bölgesel ve küresel sorunlar, dış ilişkiler ve güvenlik konuları konuşulacak.

Ayrım gözetmeksizin birlik içinde Türkiye’yi ayağa kaldıracak politikalar üretmeyi sürdüren Ülke Politikaları Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun oturum başkanlıklarını Murat Yetkin, Utku Çakırözer ve Zeynep Gürcanlı üstlenecek. Prof. Dr. Serhat Güvenç, Nur Batur, Oğuz Demiralp, Fatih Ceylan, Barçın Yinanç, Prof Dr. Ahmet Kasım Han, Prof. Dr. Mitat Çelikpala, Yalım Eralp, Murat Karayalçın, Prof Dr. Haldun Yalçınkaya, Ünal Çeviköz, Prof. Dr. Mustafa Aydın gibi isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı konferans, 15 Ekim Cumartesi günü 10.00’da başlayarak 18.00’a kadar devam edecek.

“ÜLKEMİZİN VAR OLAN SORUNLARINA ÇÖZÜM GETİRECEK PROJELER GELİŞTİRİYORUZ”

Ülke Politikaları Vakfı’nın, ülkemizin geçmişine olduğu kadar geleceğine de saygı duyan bir vakıf olduğunu hatırlatan ÜPV Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmail Doğan Subaşı, “ÜPV olarak en temel misyonumuz, ülkemizin kaynaklarının üretime yöneltilmesi konusunda araştırmalar yapmak ve bu kaynakların değerlendirilmesi konusunda öneriler geliştirmek, sürdürülebilir insani kalkınma anlayışı çerçevesinde, ülkemizin var olan sorunlarına çözüm getirecek projeler geliştirmek. Bu değerler kapsamında hayata geçirdiğimiz forumumuzu bu kez ülkemizin dış politikalarına ve toplumsal konulara odaklanarak gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz. Türkiye ve Avrupa’da büyük ilgi gören bu anlamlı etkinliğe ÜPV olarak öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.