"Ülkeyi Orta Doğu’ya sürükleyenlere yazıklar olsun"

Yayınlanma: 30.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 30.04.2024 - 10:57

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı Schengen vize krizi hakkında açıklama yaptı.

Son günlerde Avrupa ülkelerinden vize randevusu bulunamamasının gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Arpacı, “Çekmecelerimi karıştırırken son 20 yılda kullandığım pasaportlarımı buldum, içinde onlarca Schengen vizesi var. Bir aylık, üç aylık, altı aylık, bir senelik, iki senelik, beş senelik vizeler var içinde. Eskiden bir senelik iki senelik vize alamadığımızda üzülürdük. Şimdi artık vize randevusu bile alamıyoruz. Bu ülke daha ileriyi gitmesi gerekirken niçin daha geriye gitti? Ülkeyi çağdaş Avrupa’nın kapısından alıp karanlık Ortadoğu’ya sürükleyenlere yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.