Ülkü Ocakları başkanından MHP’li belediye başkanına makam odasında darp
Kayseri'nin MHP’li Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak'ın, ilçenin Ülkü Ocakları Mustafa İnce tarafından darbedildiği iddia edildi. Bayrak'ın 'işe düzenli gelmediği' gerekçesiyle Sarız'ın işine son verdiği ortaya çıktı.
Kayseri'nin MHP’li Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve Muhasebe Müdürü Osman Akpınar'ın darbedildiği iddia edildi.
Duvar'da yer alan haberde, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, iddiaya göre 3,5 yıldır belediyede çalışan Mustafa İnce’yi "işe düzenli gelmediği" gerekçesiyle işten çıkardı. Sarız Ülkü Ocakları İlçe Başkanı olan İnce bunun üzerine, durumu Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik’e iletti. İnce’nin işten çıkartılması üzerine Çelik ve beraberindeki bir grup Sarız İlçe Belediye Binası'na geldi.
Başkanlık makamında Bayrak ile Çelik tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Belediye Başkanı Baki Bayrak darp edilirken, Belediye Muhasebe Müdürü Osman Akpınar da yaralandı.
Gözaltına alınan Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu benim ilk ve son Cumhurbaşkanlığı adaylığımdı'
- Tarikatları ‘buyur’ ettiler
- TSK’ye hac yazısı
- MHP'den dikkat çeken Bahçeli videosu: Bu bana yeter...
- Manisa’da da zehirli uğur böceği örümceği görüldü
- Bu sefer AKP'li Yediyıldız gibi yalama işi değil...
- Sahada olun talimatı
- 3. turda Kurtulmuş
- Sinan Ateş soruşturmasını yürüten isim görevden alındı!
- Spor yazarları yorumladı: 'Olacak iş mi bu?'