Ülkü Solak son yolculuğuna uğurlandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Ülkü Solak düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
Yayınlanma: 27.02.2024 - 19:37
Ülkü Solak son yolculuğuna uğurlandı
Abone Ol google-news

Aydın’ın Efeler ilçesinde 4. kattan düşerek hayatını kaybeden Ülkü Solak düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir apartmanda 26 Şubat Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Gazeteciler Cemiyeti eski Başkanlarından merhum Mustafa Çezik’in kızı, CHP Efeler İlçe Başkan Yardımcısı Diş Hekimi Harun Solak’ın eşi Öğretmen Ülkü Solak (46) henüz bilinmeyen bir nedenle 4’üncü kattaki evinin balkonundan yere düştü.

Solak’ın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Solak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Solak’ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

Hayatını kaybeden Solak için Zafer Mahallesi’nde bulunan Aytepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Solak’ın naaşı Kemer Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Şeriatçılar adliye önünde: 'Allah için koruma kanunu' talep ettiler

Şeriatçılar adliye önünde: 'Allah için koruma kanunu' talep ettiler
Chalet stili dekorasyon nedir? Püf noktaları nelerdir? Doğal ve şık bir dağ evi atmosferi yaratın…

Chalet stili dekorasyon nedir? Püf noktaları nelerdir? Doğal ve şık bir dağ evi atmosferi yaratın…
Vahşeti planlamış: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp hafriyat alanına gömdü

Vahşeti planlamış: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp hafriyat alanına gömdü
Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena’da o da oynamış…

Sinem Kobal kardeşinin doğum gününü kutladı, görenler çok şaşırdı! Meğer Selena’da o da oynamış…
Son dakika... Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyette

Son dakika... Erdoğan'dan Yeniden Refah açıklaması: Şu anda kopmuş vaziyette
Kim Kardashian’ın oğlu Lionel Messi ile sahaya çıktı: Kardashian gururla paylaştı!

Kim Kardashian’ın oğlu Lionel Messi ile sahaya çıktı: Kardashian gururla paylaştı!
Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması

Bakan Işıkhan'dan 'kademeli emeklilik' açıklaması
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Oğlak burcu yorumu