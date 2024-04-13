Uluç Özülker: ‘Türkiye denge politikası izlemeye mecbur’

İran ve İsrail arasında yükselen tansiyonda Türkiye’nin “denge politikası izlemesi gerektiğini” belirten emekli büyükelçi Uluç Özülker, “Biz, kendimizi ayakta tutup, güçlü bir şekilde bu işin içinden sıyrılmalıyız” görüşünü dile getirdi.

Taylan Gülkanat
Yayınlanma: 13.04.2024 - 13:19
Uluç Özülker: ‘Türkiye denge politikası izlemeye mecbur’
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Ortadoğu’da sular durulmuyor. İran ile İsrail savaşın eşiğinde. İsrail’in Şam’daki İran Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırısından sonra İran’dan “Meşru savunma zorunluluktur” açıklaması geldi. ABD medyası ise İsrail’in İran’dan gelebilecek saldırılara karşı hazırlık yaptığını duyurdu. İran ile İsrail arasında tansiyon yükselirken, Türkiye’nin nasıl bir politika izleyeceği merak konusu oldu. Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan emekli büyükelçi Uluç Özülker, “Taraflar çıldırmış durumda. Türkiye denge politikası izlemeye mecburdur. Biz, kendimizi ayakta tutup, güçlü bir şekilde bu işin içinden sıyrılmalıyız” dedi. 

'İRAN ABD'Yİ KARŞISINA ALAMAZ'

İran’ın İsrail’e vermesi beklenen karşılığın sonuçlarının çok ciddi boyutlara ulaşmayacağını vurgulayan Özülker, “Amerika desteği olmasa İsrail olayları bu noktaya getiremezdi. İran, ABD’yi topyekün karşısına alabilecek bir pozisyona giremez ama küçük çaplı cevaplar verebilir. Bu konuyla ilgili gelişmeler bir dünya savaşı çıkarmaz” görüşünü dile getirdi. Özülker, “Bulunduğumuz coğrafi konumun önemine bakmamız lazım. Türkiye dengeli davranmalı. Bizim için İran-İsrail çatışmasının çok ötesine taşan bir durum var. ABD’nin güney sınırlarımızda yarattığı güvenlik sorununa dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.


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