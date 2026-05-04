Uludağ'da mayıs ayında kar kalınlığı 62 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin ‘Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, 1 Mayıs’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hafta sonu devam etti.

1 Mayıs’ta 45 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı 3 günde 17 santimetre artarak 62 santimetreye ulaştı.

8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ’da hava sıcaklığı en yüksek sıfırın altında 1, en düşük sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldü.

Uludağ’da kar yağışının, gün boyu ve yarın aralıklarla devam etmesi, çarşamba günü ise etkisini kaybetmesi bekleniyor.