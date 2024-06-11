Ulusal Çevre Andı yeniden Salihlililerle buluştu

Yayınlanma: 11.06.2024 - 15:21

Güncelleme: 11.06.2024 - 15:21

Manisa’nın Salihli Belediyesi’nin 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında daha önce kaldırılan “Ulusal Çevre Andı” 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında Piri Reis Parkı’nda törenle yeniden yurttaşlarla buluştu. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun da yer aldığı törene TEMA Vakfı, SALFOD, Çevre Derneği üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için daha duyarlı olmaya davet eden Başkan Nurlu, “Çevre, muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde bırakılması gereken bir emanet. Bu emanetin gelecek kuşaklara bırakılmasında hepimizin üstleneceği sorumluluklar var. Salihli Belediyesi olarak, bizlerin ve diğer canlıların yaşamları süresince ilişkilerini sürdürdüğü ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu çevremizi temiz tutma ve yarınlara yaşanılabilir bir ortam bırakma noktasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Yürüttüğümüz tüm proje ve çalışmalarda çevreyi ve yeşili korumaya azami hassasiyet gösteriyoruz. Havayı, suyu, toprağı ve doğal kaynaklarımızı muhafaza ederken bir yandan da şehrimizde yeşil alanların sayısını hızla artırıyoruz. Salihli’mizi temiz, yaşanabilir ve doğal dokusu korunmuş olarak daha ileri taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Belediye olarak çevre bilinci ve duyarlılığını artırmak amacıyla birbirinden farklı çalışmalar yaparak daha fazla vatandaşımıza ulaşıyoruz. 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftasında, Ulusal Çevre Andı’nın çevremizi ve doğamızı koruma anlamında önemli bir farkındalık yaratacağı nı umuyor; vatandaşlarımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşadığı bir gelecek diliyorum” diye konuştu.