Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi Çankaya'da düzenlenecek

9.Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi: “Umut, Utanç ve Çaresizlik Sarmalında Sosyal Hizmetler” teması ile 15-16 Kasım Cumartesi Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali toplantı salonunda yapılacak.

Sosyal hizmetler alanının uygulayıcıları, araştırmacıları, akademisyenleri, hizmet alanları ve ilgili tüm paydaşlarının yer alacağı kongre 2 gün sürecek.

Bu konuda bir açıklama yapan Kongre Eşbaşkanları Prof. Dr Özlem Cankurtaran ve SHUDER - Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Başkanı İrem Coşansu Yalazan: “Toplumsal sorunlarla mücadelede sosyal hizmet, bireylerin ve toplumların çaresizlik, utanç ve umut ekseninde yaşadıkları deneyimlere ışık tutan bir alan olarak önemini korumaktadır. Sosyal hizmet uygulamaları, insan onurunu merkeze alan yaklaşımıyla bireylerin güçlenmesini sağlarken, aynı zamanda yapısal eşitsizliklere karşı sürdürülen mücadelede kritik bir rol üstlenmektedir. Sosyal hizmetlerin umut, utanç ve çaresizlik üçgeninde giderek daha karmaşık bir hâl aldığı günümüzde, bu kongre, eleştirel tartışmalara, yenilikçi uygulamalara ve araştırma temelli değerlendirmelere olanak sağlayacaktır.Bu bağlamda, Çankaya Belediyesi iş birliğinde 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan " Umut, Utanç ve Çaresizlik Sarmalında Sosyal Hizmetler" başlıklı kongremizde birlikte düşünmek ve paylaşmak bizleri güçlendirecektir. Kongremizde, sosyal hizmetler alanındaki bireysel, toplumsal ve yapısal etkileri ele alacak; güncel araştırmaları, yenilikçi uygulamaları ve disiplinlerarası yaklaşımları tartışma fırsatı bulacağız” ifadelerini kullandılar

Sosyal hizmetler alanında çalışan uygulayıcılar, akademisyenler, araştırmacılar, hizmet alanları ve ilgili tüm paydaşlar tartışmaya katkıda bulunmaya davet edildi.

Kongreye bildiri ile katılmak isteyenler ve panellere dinleyici olarak katılmak isteyenler güncel gelişme ve duyuruları https://shuder.org/ web sitesi ve sosyalhizmetlerkongresi_2025 Instagram hesabı üzerinden takip edebilirler

KONGRE TEMALARI

• Sosyal hizmetlerde çaresizlik, utanç ve umut kavramlarının yeri

• Uygulayıcılar, hizmet alanlar ve uygulama açısından çaresizlik, utanç ve umut sarmalı

• Marjinalleştirilen gruplar ve sosyal hizmetler

• Yapısal eşitsizlikler bağlamında sosyal politikalar ve sosyal hizmetler

• Toplumsal dayanışma ve umut inşası

• Güçlendirme ve sosyal adalet odaklı yenilikçi yaklaşımlar

• Travma, şiddet, damgalanma ve ayrımcılıkla mücadelede sosyal hizmetler