Uluslararası Bergama Kermesi 88. kez kapılarını açtı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 10:24

Güncelleme: 03.09.2024 - 10:24

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yapılan Türkiye'nin ilk yerel kermesi 88. Uluslararası Bergama Kermesi, coşkulu bir törenle başladı. Bu yıl 2-8 Eylül tarihleri arasında konser, söyleşi, panel ve daha birçok sanatsal etkinliğin yapılacağı 88. Uluslararası Bergama Kermesi, Endüstri Meslek Lisesi'nin önünde buluşulan kortej ile başladı. Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ile eşi Evrim Çelik'in ev sahipliğinde yapılan kermesin açılışına ve korteje İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Ziyver Kaya, Bergama İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Kütükçü, Bergama Garnizon Komutanı Tank Albay Hüseyin Dindar, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, yabancı konuklar ve Bergamalılar katıldı. Endüstri Meslek Lisesi'nden başlayan kortej, Cumhuriyet ve Atatürk Caddesi'nden devam ederek İstiklal Meydanı'na ulaştı. Kireççiler Sokağından Şadırvan Camii ve sonrasında Cumhuriyet Meydanı'na dönüldü. Başkan Tugay ve beraberindekiler, Bergamalıları selamlarken çocuklara da lunapark bileti hediye etti.

TUGAY: BÜYÜK GURUR VE ONUR VESİLESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Gerçekten görkemli bir etkinlik. Türkiye'de 88'incisi yapılan kaç tane etkinlik var bilmiyorum ama İzmir Fuarı'nı da bugünlerde gerçekleştiriyoruz. Onun 93'üncüsü. İzmir'in ayrılmaz parçası, gözbebeği. Bergama'nın da yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla gerçekleştirmeye başladığı, bugün 88'incisinin açılışını yaptığımız güzel etkinlik bizler için büyük gurur ve onur vesilesi. Aynı zamanda bir miras. Bergama dünyanın en eski antik kentlerinden birine sahip ve UNESCO Kültürel Mirası olarak kabul ediliyor” dedi.

Ulusumuzun yaratmış olduğu değerlere ve bugüne taşıdığı mirasa dikkat çeken Tugay, sözlerine şöyle devam etti: “Ne mutlu bu mirasın değerini bilenlere, ne mutlu bu ülkenin değerini bilenlere, ne mutlu bu ülkenin güzel büyük asil milletine. Hepimizin birinci görevi sahip olduğumuz değerlerin farkında olmak, o değerlere sahip çıkmak, ikinci ve daha önemli görevimiz ise ülkemizi, değerlerimizi daha ileriye taşımaktır. Çocuklarımıza, gençlerimize borcumuz olan güzel ülkeyi hep beraber kuracağız. Size olan borcumuzu ödeyeceğiz. Bize olan güveninizin karşılığını mutlaka ödeyeceğiz. Ülkemizi, şehrimizi çalışarak çok daha ileriye hep beraber götüreceğiz.”

ÇELİK: DOLU DOLU BİR KERMES DİLİYORUM

88. Uluslararası Bergama Kermesi'nin doğuşunu anlatan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, “Bu şehirde doğmuş, büyümüş, ilçeye hizmet etmiş kardeşiniz olarak ve şimdi belediye başkanı olarak haklı bir gurur içindeyim. Çocukluğumda, lise yıllarımda, gençliğimde bu kermesi hep merakla, ilgiyle takip ettim. Bu kermese şahitlik ediyoruz, bundan sonraki yıllarda da bu gelenek devam edecektir. Yerli yabancı turistlerle yedi gün boyunca dolu dolu bir kermes diliyorum” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Volkan Konak sahne aldı.