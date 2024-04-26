Uluslararası Çiçek Fuarı’na Başkan Cemil Tugay’dan onay

Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:33

Güncelleme: 26.04.2024 - 09:44

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 25. Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali kapsamında çiçek üreticisi firmaların temsilcileriyle bir araya geldi. Tugay’ın üreticilerin talep ve sorunlarını dinlediği görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Sıkıntıların çözüme ulaştırılması noktasında desteğe her zaman açık olduğunu belirten Başkan Tugay uluslararası bir çiçekçilik fuarı düzenlenmesi yönündeki isteklerle ilgili düşüncelerini aktardı. Başkan Tugay, üreticilerin periyodik olarak toplantılar hazırlanması taleplerine de sıcak baktığını belirtti.

KARŞIYAKA’DAKİ ÇİÇEK PAZARLARI İZMİR’E YAYILACAK

Karşıyaka’daki çiçek pazarları uygulamasını örnek gösteren Başkan Tugay, “Başka semtlerde de yapalım düşüncem var. Nereye yaparsanız insanlar geliyor. Şehrin merkezinde yapılabilir. Buralarda sizin ürünlerinizi insanlara ulaştırabiliriz. Öyle olunca hem vatandaş hem satıcı memnun oluyor” dedi.

“ZAMAN KAYBETMEYELİM”

Uluslararası fuar özelinde de konuşan Başkan Tugay, İZFAŞ’ın tecrübeli kadrosu ve organizasyon kabiliyetini örnek gösterdi. Başkan Tugay, “Uluslararası fuar için bir çalışma yapalım. Çok zaman kaybetmeyelim. Bir an önce bu konuyu olgunlaştıralım” ifadelerini kullandı.

“SİZE HİZMET İÇİN BU GÖREVE GELDİK”

İstek, talep, önerileri her fırsatta dinleyeceğini belirten Başkan Tugay sorunların çözümü için destek vermeye hazır olduğunu aktardı ve “Aramaktan, sormaktan çekinmeyin. Size hizmet için geldik bu göreve. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Yeter ki yaptığımız işin size de, halka da şehrimize de ülkemize de faydası olsun” şeklinde konuştu.