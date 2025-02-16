Uluslararası hukukçu Gürol, Tok ve oğlunun iade sürecini değerlendirdi: 11 yıl sonra bir ilk olacak

Yayınlanma: 16.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 04:00

Avukatları aracılığıyla 28 gün ek süre alan ailenin iade ihtimalini uluslararası hukukçu Dr. Candaş Gürol değerlendirdi.

ABD’nin kendi vatandaşlarını iade etme konusunda istekli olmadığını belirten Gürol, “Suçlu iadesi kurumu başlı başına son derece karmaşık bir süreci içinde barındırıyor. Türkiye’nin iade talepleri siyasi gerekçelerle ya da dosyanın sözde yetersiz olduğu iddialarıyla reddediliyordu” diyerek Cihantimur’un iade ihtimalinin, 11 yıl sonra bir ilk olduğunu kaydetti. Gürol, “Anlaşmaya göre taraf ülkelerin vatandaşlarının iadesi konusunda ‘zorlanamaz’ diyor ama ‘iade etmesine de bir engel yoktur’ şeklinde okunabilir. ABD yargısı da anlaşmayı bu şekilde okumuş” diyerek talep dosyasının iyi şekilde hazırlandığını ifade etti.

Gürol, FETÖ firarilerinin, terör örgütü üyeliğinden iadelerinin kabul edilmediğini ancak 15 Temmuz şehitlerinden sorumlu tutulan firarilerin ‘cinayet’ ve ‘yaralama’ suçlarından iadeleri istendiği takdirde başarı şansının artabileceğini kaydetti.

TARİHTEKİ DÖRDÜNCÜ İADE

ABD, başka ülkelerde suç işleyen vatandaşlarının iade taleplerini genellikle karşılıksız bırakmasıyla biliniyor. Daha önce de ABD sadece üç ülkeye kendi vatandaşını iade etti. Cihantimur ise iade edilen dördüncü ABD vatandaşı oldu. ABD’nin daha önce iade ettiği vatandaşları şöyle:

- Hilton ve Kerry, cinayete teşebbüsten İskoçya’ya iade edildi. (2014)

- Victor Ernest Childs, kasten adam öldürmeden Meksika’ya gönderildi. (2011)

- Cruz Edward Dominguez, ağırlaştırılmış cinayetten Meksika’ya iade edildi. (2011)