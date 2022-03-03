Uluslararası Kedi Federasyonu, Rus kedilerini yarışmalardan men etti
Uluslararası Kedi Federasyonu (FIFe), Rus kedilerin yarışmalardan men edildiğini açıkladı.
Washington Post'un haberine göre, FIFe'den yapılan açıklamada, Rusya'da yaşayan katılımcılara ait kedilerin, katılımcıların üye olduğu organizasyona bakılmaksızın Rusya dışındaki herhangi bir FIFe fuarına katılamayacağı belirtildi.
Kararın mayıs sonuna kadar yürürlükte kalacağı ve ardından tekrar gözden geçirileceği bildirildi.
Ayrıca, Rusya'da doğan kedilerin ithal edilmesine veya federasyona kaydedilmesine de izin verilmeyeceği aktarıldı.
Federasyon yetkilileri, Ukrayna'daki kedi yetiştiricilerine destek için kaynak sağlayacaklarını belirterek komşu ülkelere, Ukraynalı mültecilere yardım çabalarından dolayı teşekkür etti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları FIFe'nin kararını "komik" olarak nitelerken bazıları da kararı, Ukrayna'yla bir dayanışma eylemi olarak memnuniyetle karşıladı.
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