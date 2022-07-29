Uluslararası kuruluşlardan Türkiye'ye ilişkin enflasyon tahminleri

29 Temmuz 2022 Cuma, 13:51

Bloomberg'te yer alan bir habere göre, New York merkezli Amerikan çokuluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, Ekim-Kasım aylarında Türkiye'de enflasyonun yüzde 90 ile zirve yapmasını bekliyor. Öte yandan, Bloomberg Economics ise Türkiye için yıl sonunda yüzde 69 enflasyon oranı öngörüyor.

Bloomberg'te yer alan analize göre, Türkiye'de ortaya çıkan tablo, dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 'en olumsuz görünüme' sahip.

"ÖNLEMLER İŞE YARAMADI..."

İşte o analizden satır başları:

"Türk yetkililer, daha yüksek oranlar yerine, yerel para biriminin kullanımını genişletmeyi amaçlayan politikaların yanı sıra, ticari kredi büyümesini frenlemeye odaklanmak ve sermayeyi uzun vadeli yatırımlara yönlendirmek gibi önlemlere güvendiler [...] Söz konusu önlemler, dolar karşısında değerinin dörtte birinden fazlasını kaybettikten sonra, bu yıl gelişen piyasalarda şimdiye kadarki en kötü performansı gösteren lirayı koruma yolunda çok az işe yaradı..."

"DÜNYANIN GERİ KALANIYLA TABAN TABANA ZIT"

"Kavcıoğlu, yükselen fiyatlara yavaş tepki vermekle suçlanıyor. [Savunduğu politikalar] on yıllardır para politikasında en agresif sıkılaştırmayı başlatan dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarıyla taban tabana zıtlık oluşturuyor [...] Perşembe günkü toplantıda, dünyanın geri kalanıyla yaşadığı politika farklılıkları sorulduğunda, hangi merkez bankalarının doğru ya da yanlış kararlar verdiğini zamanın göstereceğini söyledi..."