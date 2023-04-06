Uluslararası Latmos Ultra Maratonu başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, “4. Uluslararası Latmos Ultra Maratonu” ile 460 yerli ve yabancı sporcuyu tarihi Latmos’da ağırlayacak. Maraton dört farklı kategoride 8 Nisan koşulacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:04
Uluslararası Latmos Ultra Maratonu başlıyor
Abone Ol google-news

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl Milas’ın Kapıkırı Mahallesi’nde düzenlenen Uluslararası Latmos Ultra Maratonu bu yıl 8 Nisan’da koşulacak. Yöre ve spor turizmine katkı sağlanmak amacıyla koşulan maratona Türkiye’nin 29 ilinden ve 6 ülkeden 460 sporcunun katılacak. Turnuva 10-17-26-45 kilometrelik 4 kategoride düzenlenecek. Harikalar Diyarı’nda koş mottosu ile dünyanın farklı coğrafyalarından sporcuları Milas’ta buluşturacak 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu’nun ilk gününe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de katılması bekleniyor.

Muğla’nın doğal güzellikleri, Latmos dağlarının koşarak keşfedildiği 4 Uluslararası Latmos Ultra Maratonu 2019 yılından beri yerli ve yabancı sporcuları bir araya getiriyor. Maratona bugüne kadar 2023 katılımcıları ile birlikte 1336 sporcu katıldı. 8 Nisan Cumartesi başlayacak 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu 10 km ve 45 km startı Kapıkırı sahili, 17 km start noktası Kapıkırı sahili, finish noktası Bağarcık köyü, 26 km etabının start noktası Bağarcık köyü finishi de Kapıkırı sahili olarak belirlendi. 

Doğanın gizemi,  bünyesindeki hiçbir yarışa benzemeyen Latmos Ultra Maratonu 2019 yılından bu yana her yıl nisan ayında gerçekleşmektedir.

Hem köydeki konaklama kapasitesinden hem de zorlu doğa mücadelesinden dolayı yarışta  460 katılımcı kontenjanı bulunmaktadır. 2018 yılında Milas'ın eşsiz Anadolu topraklarında  yer alan Latmos Dağlarını koşarak keşfedilmiştir.


Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Maraton

Resmi İlanlar

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI ATAŞEHİR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

En Çok Okunan Haberler