Uluslararası Latmos Ultra Maratonu başlıyor

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 16:04

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 16:04

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl Milas’ın Kapıkırı Mahallesi’nde düzenlenen Uluslararası Latmos Ultra Maratonu bu yıl 8 Nisan’da koşulacak. Yöre ve spor turizmine katkı sağlanmak amacıyla koşulan maratona Türkiye’nin 29 ilinden ve 6 ülkeden 460 sporcunun katılacak. Turnuva 10-17-26-45 kilometrelik 4 kategoride düzenlenecek. Harikalar Diyarı’nda koş mottosu ile dünyanın farklı coğrafyalarından sporcuları Milas’ta buluşturacak 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu’nun ilk gününe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün de katılması bekleniyor.

Muğla’nın doğal güzellikleri, Latmos dağlarının koşarak keşfedildiği 4 Uluslararası Latmos Ultra Maratonu 2019 yılından beri yerli ve yabancı sporcuları bir araya getiriyor. Maratona bugüne kadar 2023 katılımcıları ile birlikte 1336 sporcu katıldı. 8 Nisan Cumartesi başlayacak 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu 10 km ve 45 km startı Kapıkırı sahili, 17 km start noktası Kapıkırı sahili, finish noktası Bağarcık köyü, 26 km etabının start noktası Bağarcık köyü finishi de Kapıkırı sahili olarak belirlendi.

Doğanın gizemi, bünyesindeki hiçbir yarışa benzemeyen Latmos Ultra Maratonu 2019 yılından bu yana her yıl nisan ayında gerçekleşmektedir.

Hem köydeki konaklama kapasitesinden hem de zorlu doğa mücadelesinden dolayı yarışta 460 katılımcı kontenjanı bulunmaktadır. 2018 yılında Milas'ın eşsiz Anadolu topraklarında yer alan Latmos Dağlarını koşarak keşfedilmiştir.