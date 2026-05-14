Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası devam ediyor: Lösemili Çocuklar Köyü’nde festival havasında kutlama

Her yıl Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV tarafından dünyadaki lösemi vakalarına dikkat çekmek ve lösemili çocuklara moral olmak amacıyla Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası düzenleniyor. Bu yıl 25.’si düzenlenen hafta, farklı ülkelerden gelen lösemiyi yenmiş çocukları, Türkiye’de aynı kaderi paylaşan çocuklarla buluşturdu.

Bu kapsamda LÖSEV’in Ankara’daki Lösemili Çocuklar Köyü’nde düzenlenen etkinlikte, tedavisi devam eden lösemili çocuklar, aileleriyle birlikte müzik, dans, bilim ve sanat dolu bir gün geçirdi. LSV Eğitim Kurumları öğrencileri ile gönüllü İnci okullarının hazırladığı gösteriler, etkinlik alanına adeta festival havası kattı. Program kapsamında halk oyunları, pop dans, İngilizce koro performansı, şemsiye dansı ve hiphop gösterileri sahnelendi. Farklı kültürlerden öğrencilerin bir araya geldiği etkinlikte özellikle Pakistan Büyükelçilik Ortaokulu öğrencilerinin yöresel kıyafetlerle gerçekleştirdiği performans büyük ilgi gördü.

Rengârenk kostümler, çocukların yüzlerindeki tebessüm ve alanı süsleyen bayraklarla birlikte etkinlik boyunca umut ve dayanışma mesajı ön plana çıktı. Çocuklar yalnızca sahne gösterilerini izlemekle kalmadı; aynı zamanda kurulan stantlarda eğlenme ve keşfetme fırsatı buldu. Etkinlik alanında yüz boyama, taç yapımı, kültür, robotik ve bilim stantları yoğun ilgi gördü. Robot uçak standı, 3D yazıcı ile hazırlanan anahtarlık çalışmaları ve kimya deney alanları çocuklara hem eğlenceli hem öğretici deneyimler sundu. Gün boyunca gönüllü öğrenciler stantlarda aktif görev aldı. Ayrıca spor yarışmaları ve resim sergisi de etkinliğe ayrı bir renk kattı. Fuaye alanında gerçekleştirilen resim sergisi ziyaretçiler tarafından ilgiyle gezildi.

LSV Kolej, gönüllü İnci okulları ve LÖSEV’in Üniversite gönüllülerinden oluşan FAYDA Toplulukları öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlik, lösemiyle mücadele eden çocuklara moral ve motivasyon sağlarken; birlik, umut ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri oldu.

"DÜNYA GENELİNDE FARKINDALIK OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"

LÖSEV Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Celalifer: “Amacımız Lösemiye dikkat çekmek” diyerek şunları söyledi:

“Dünya genelinde her yıl yaklaşık 400 bin çocuk ve genç kansere yakalanıyor. Lösemi ise çocukluk çağı kanserleri arasında en yaygın türlerden biri olarak öne çıkıyor. Biz, LÖSEV olarak löseminin sınır tanımayan bir hastalık olduğu gerçeğinden hareketle dünyada ses getirebilecek farkındalık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yıl mayıs ayında, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlediğimiz Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası ile dünya genelinde farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

Bu yılki temamız ise ‘Dünyada Lösemi ve Kanser Artıyor, Çocuklarımızı Korumalıyız.’ Çünkü biliyoruz ki erken tanı, doğru tedaviye erişim ve güçlü bir toplumsal destek ile çocuklarımızı korumak mümkün. Tüm çocukların sağlıklı, kansersiz bir geleceğe ulaşabilmesi için gerekli adımların atılması ve toplumun bu konuda daha duyarlı olması büyük önem taşıyor.”