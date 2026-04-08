Uluslararası ulaşım kongresi İstanbul’da: 'Kentin geleceği için stratejik adım'

Avrupa şehirlerini geride bırakarak Avrupa’nın en prestijli teknoloji ve ulaşım etkinliklerinden biri olan 17. ITS Avrupa Kongresi’ne ev sahipliği yapan İstanbul, 50’den fazla ülkeden 3 bini aşkın katılımcıyı ağırlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve İSBAK (İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.) ev sahipliğinde 27-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak kongrede 100’ü aşkın alanında uzman yabancı konuşmacı; akıllı şehir teknolojileri, entegre ulaşım sistemleri, veri odaklı mobilite çözümleri ve sürdürülebilir ulaşım politikalarını küresel ölçekte tartışmaya açacak. Kongre öncesinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin ve İSBAK Genel Müdürü Mehmet Erdem Samut gazetecilerle bir araya geldi.

HER GÜN 34 MİLYON YOLCULUK

Toplantıda konuşan ve ulaşıma dair atılan adımların, enerji dönüşümünün odağında öncü rol oynayacağını belirten Samut, kongrede “İnovasyona Köprü Olmak: Entegre, Güvenli ve Kesintisiz Mobilite” temasıyla gerçekleştirileceğini söyledi. 2026 ITS Avrupa Kongresi’nin İstanbul’da düzenlenmesinin, yalnızca teknik bir ev sahipliği olmadığını vurgulayan Samut, “Şehirle organizasyonun ruhunun örtüşmesi anlamına gelen bu kongre İstanbul için yalnızca bir görünürlük faaliyeti değil, kentin geleceğini şekillendiren stratejik bir yatırım” dedi. Samut, 2026 ITS Avrupa Kongresi’nin İstanbul’un küresel kent içi hareketlilik dünyasındaki konumunu güçlendiren önemli bir kilometre taşı” olduğuna dikkat çekti. İstanbul’da her gün 34 milyon yolculuk yapıldığını ve 2 milyon kişinin kıta değiştirdiğini belirten Samut, “İBB’nin en büyük iştirakı pozisyonundaki İSBAK olarak akıllı ulaşım konusunda iyi bir durumdayız. Yapay zeka destekli uygulamalarımızla İstanbullunun attığı her adıma temas ediyoruz” dedi. Samut, İstanbulkart’ın bölgesel anlamda geçerli hale gelmesi ve metrobüslerin elektirikli hale getirilmesinin de hedefleri arasında olduğunu söyledi.