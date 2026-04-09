Ümit Erkol kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol neden gözaltına alındı? Ümit Erol kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Peki, Ümit Erkol kimdir? CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol neden gözaltına alındı?

ÜMİT ERKOL KİMDİR?

Ümit Erol, Adanalı bir ailenin çocuğu olarak Afyonkarahisar’da doğdu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup doktorluğa başladıktan sonra aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı unvanı aldı.

Kahramanmaraş, Edirne, Ankara İllerinde hekim olarak görev yaptı. Bu süre içinde başta tabipler olmak üzere sağlık çalışanlarının örgütlü mücadelesinin içinde ve önünde yer aldı. Ankara Tabip Odasında önce Yönetim Kurulu Üyeliği; daha sonra da Ankara Tabip Odası Başkanlığı görevlerini üstlendi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliği görevinde bulundu.

Toplumsal sorumluluğunun farkında bir hekim olarak Türkiye’de yürütülen hak mücadelesinin içinde oldu. Eşitsizliklere ve hak ihlallerine karşı mücadelesini örgütlü olarak sürdürmek için üyesi olduğu İHD Genel Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Kurucu Üyeliği, Ankara Tedavi Merkezi Sorumluluğu, 5 şehir projesi sorumluluğu, TİHV Tedavi Raporu yayın koordinatörü olarak görev yaptı.

İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Ulusal Komitesinde Prof. Dr.İonna Kuçuradi ile Başbakanlık İnsan Hakları Kurulu’nda Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile insan hakları alanında çalışmalar yaptı.

TTB tarafından çıkartılan Tıp Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, ATO Sağlık Portalı Genel Yayın Yönetmeni, Birgün Gazetesi Sağlık Sayfası sorumlusu olarak basın / yayıncılık çalışmaları yaptı. Tıp eğitimi, iş ve işçi sağlığı, sağlık politikaları ve insan hakları alanında yazıları yayınlandı.

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Eğitimcisi olarak görev üstlendi. TTB, Adli Tıp uzmanı olmayan hekimler, savcı ve hakimlerin İstanbul Protokolü Eğitiminde usta eğitimci olarak görev yaptı.

ÜMİT ERKOL'UN SİYASİ KARİYERİ

2010 yılında üye olduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nde Ankara İl Başkan Yardımcısı olarak görev üstlendi. Ardından Parti İçi Eğitiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı danışmanı ve CHP Parti Okulu Kurucu Yürütme Kurulu Üyesi oldu. Parti Okulu Ankara İl Koordinatörü olarak görev yaptı.

CHP Medya ve Halkla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Danışmanı/Yardımcısı olarak atandı. Bu görevi sırasında, Genel Merkez ile farklı toplumsal kesimlerin temsilcilerini buluşturdu. Bu konularla ilgili hazırladığı raporlar ile çeşitli toplumsal kesimlerin sorunlarının gündem olmasını sağladı.

2023’de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İl Kongresi tarafından Ankara İl Başkanı olarak seçildi. İl Başkanı olduktan altı ay sonra yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerini başarıyla yönetti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının rekor oyla kazanılmasını ve üç olan ilçe belediye başkanlığı sayısını 16’ya çıkarılmasını sağlayan ekibin İl Başkanlığını yaptı.

2025 yılında yapılan 39. Olağan İl Kongresinde ikinci kez Ankara İl Başkanı olarak seçildi.

ÜMİT ERKOL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" iddiası ile başlatılan soruşturma kapsamında "kooperatif" davası açılmıştı.

Tutuklu yargılanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da olduğu 65 kişi dava kapsamında 'sanık' olarak yer alıyor.