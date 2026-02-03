Ümit Özdağ'dan, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' ve 'Demirtaş' açıklamalarına sert tepki: 'Artık bir seçim zamanı...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" açıklamasına tepki gösterdi.

"ARTIK BİR SEÇİM ZAMANI"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Daha ne desin…Artık Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile Öcalan ve PKK’nın şartlarına teslimiyet arasında bir seçim zamanı."

— Ümit Özdağ (@umitozdag) February 3, 2026

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugünkü grup konuşmasını, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle bitirmişti.