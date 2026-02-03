Ümit Özdağ'dan, Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' ve 'Demirtaş' açıklamalarına sert tepki: 'Artık bir seçim zamanı...'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.02.2026 14:28:00
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, "Daha ne desin…Artık Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile Öcalan ve PKK’nın şartlarına teslimiyet arasında bir seçim zamanı" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" açıklamasına tepki gösterdi.

"ARTIK BİR SEÇİM ZAMANI"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Daha ne desin…Artık Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile Öcalan ve PKK’nın şartlarına teslimiyet arasında bir seçim zamanı."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Devlet Bahçeli, bugünkü grup konuşmasını, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle bitirmişti.

