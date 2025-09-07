Ümit Özdağ'dan Özgür Özel'e telefon: 'Görüşlerimi ilettim'

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın CHP İstanbul İl Başkanlığı'na çağrı yapması sonucu çok sayıda çevik kuvvet ekibi CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına yönlendirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı ablukaya alındı, bölgeye giden yollar kapatıldı. CHP'li yöneticiler ile polis arasında tartışma çıktı.

ÖZDAĞ'DAN ÖZEL'E TELEFON

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki polis ablukası ile ilgili olarak Özgür Özel'i arayarak görüşlerini iletti.

Görüşmeyi X hesabından paylaşan Özdağ, şunları yazdı:

"CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaşanan polis kuşatması ile ilgili endişe ve görüşlerimi CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile bu gece yapmış olduğum telefon görüşmesinde paylaştım.

Düşman ceza hukuku uygulamalarının hakim olduğu ve anayasanın kısmen askıya alındığı demokratik hukuk devletinin yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda sağduyu ve stratejik zeka ile hareket edilmesi gerektiğine inanıyorum.

AK Parti iktidardan gideceğini anladı. Amacı muhalefetin iktidara gelmesini engellemek. İktidar oyunu rest çekilen poker değil akıl ile oynanan satranca benzer.

Muhalefet bütün hukuksuzluklara rağmen zor olmasına rağmen tahrikler ile kurulmak istenen kumpasa karşı sabırla ve akılla hareket etmelidir. Bu konudaki görüşümüzü Sayın Özgür Özel ile paylaştım."