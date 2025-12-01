Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ümit Özdağ'dan, Şırnak'a gelen Barzani'nin 'uzun namlulu' korumalarına tepki: 'Bu görüntüler tam bir skandaldır!'

1.12.2025 13:20:00
ANKA
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KDP Başkanı Mesud Barzani'nin uzun namlulu silahlı korumalarıyla Şırnak'a gelmesine ilişkin "Yabancı bir ülkenin koruma görevlisi ancak diplomatik yollardan önceden cins, çap ve sayı bilgileriyle deklare edilmesi kaydı ile tabancasını götürebilir. Fakat makinalı tabanca veya uzun namlulu silah getiremezler. Bu görüntüler tam bir skandaldır" dedi.

KDP Genel Başkanı Mesud Barzani, Şırnak Valiliği'nin Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı ile birlikte düzenlediği  "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Şırnak'a gelmişti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şırnak'a gelen Mesud Barzani'nin korumalarının uzun namlulu silahlarla gelmesine tepki gösterdi.

"BU GÖRÜNTÜLER TAM BİR SKANDAL"

Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı videoya şu notu kaydetti: 

"Cizre’de Barzani’nin korumalarını görüyorsunuz. Yabancı bir ülkenin koruma görevlisi ancak diplomatik yollardan önceden cins, çap ve sayı bilgileriyle deklare edilmesi kaydı ile tabancasını götürebilir. Fakat makinalı tabanca veya uzun namlulu silah getiremezler. Bu görüntüler tam bir skandaldır."

