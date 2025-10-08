Ümit Özdağ'dan Tom Barrack-YPG görüşmesine tepki!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile terör örgütü YPG’nin lider kadrosunun görüşmesine tepki gösterdi.

"TÜRK MİLLETİ VE TÜRK DEVLETİ BÖYLE AŞAĞILANMAYI, KÜÇÜK GÖRÜLMEYİ HAK ETMİYOR"

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"ABD’nin Ankara Büyükelçisi, Türkiye’nin terörist olarak tanımladığı YPG’nin lider kadrosu ile görüşmekle kalmıyor, Hatay’ı Suriye toprağı olarak gösteren bir haritanın önünde fotoğraf çektiriyor. AK Parti hükümetinden ciddi tepki gelmiyor. TBMM’de Öcalan sloganları atılıyor. Yine tepki yok. Türk milleti ve Türk devleti böyle aşağılanmayı, küçük görülmeyi hak etmiyor."