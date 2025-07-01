Ümit Özdağ'dan Türk askerlerine saldırı iddiası: 'Yaralılarımız var ama açıklama yapılmış değil'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve kurmayları, Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu'nu partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Ümit Özdağ ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özdağ, Kuzey Irak'ta Türk askerlerine saldırı gerçekleştirildiği iddiasında bulundu.

Özdağ şunları söyledi:

"Orman yangınlarının gerçekleşme şekli Türkiye'nin yeni bir tür saldırıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Geçen sene de benzer saldırılarla karşı karşıya kaldık ama iktidar geçen zamanı olumlu şekilde değerlendirmedi ve gerekli hazırlığı yapmadı. Bu seneyi kaybetmiş görünüyoruz. Gelecek seneye yönelik ciddi bir hazırlık gereği çok net şekilde ortaya çıkmış durumda. İktidarı gelecek sene için şimdiden devlet mekanizmasını çalıştırmaya ve önlemler almaya davet ediyoruz. Türk milletinin de bu yeni saldırı türü konusunda daha bilinçlendirilmesi gerekiyor. Devletin elindeki bilgilerin halkla paylaşılması gerekiyor. Ancak biliyorsunuz Kuzey Irak'ta saldırılar gerçekleştiriliyor Türk askerlerine. Yaralılarımız var ama hala açıklama yapılmış değil. Ne zaman yapacaksınız açıklamayı, neyi bekliyorsunuz? Askerlerine yapılan saldırılarla ilgili halkını bilgilendirmeyen bir yönetim, ormanlara yapılan saldırı konusunda da halkını bilgilendirmezse buna şaşırmamak gerek"

"SABOTAJ PEŞİNDE OLDUKLARI ANLAŞILIYOR"

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam gerçekleştirdiği konuşmada, "Sadece ülkemiz içinde değil örgüt içerisinde kimi unsurların, çabaları dinamitlemeyi amaçlayan çeşitli sabotajlar peşinde oldukları anlaşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, "Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecek kadar tecrübeye sahiptir ama bu provokasyonlara rıza göstereceğimiz anlamına asla gelmez. Milletimizin huzuruna kastedildiğinde veya milli güvenliğimize yönelik mütecaviz bir hamle olduğunda şurası bilinmelidir ki kimsenin gözünün yaşına bakmayız, saldırganların başlarını tek tek ezeriz. Sabrımızı, sükunetimizi ve soğukkanlılığımızı kimse yanlış anlamasın, kimse yanlış yorumlamasın. Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz" şeklinde konuşmuştu.