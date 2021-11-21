Ümit Özdağ ittifak kararını açıkladı

21 Kasım 2021 Pazar, 14:47

Partisinin Eskişehir il başkanlığını bugün hizmete açan Ümit Özdağ, açılış öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özdağ, partisinin ittifaklar dışında olduğunu belirterek, “Biz, tek başımıza seçimlere girmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bizim etrafımızda oluşan ittifaklara ise açığız” diye konuştu.

Özdağ, şunları söyledi:

“Biz, Millet İttifakı’na da Cumhur İttifakı’na da eşit uzaklıktayız. İttifaklar dışındayız. Bu hafta itibariyle kurulalı 2,5 buçuk ay olmasına rağmen 4 ilde örgütlenmemizi tamamladık. 15 Şubat’a kadar da 81 ildeki örgütlenmemiz bitecek. Biz, tek başımıza seçimlere girmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bizim etrafımızda oluşan ittifaklara ise açığız. Bizle ittifak yapmak isteyen, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışında siyasi partiler olursa onları da Atatürk çizgisinde, Türk milletçiliğinde birleşmek kaydıyla bekleriz” dedi.

SMA'LI ÇOCUKLAR HAKKINDA AÇIKLAMA

SMA hastası Muzaffer Kiraz'ın annesi Emine Kiraz’ın intiharına değinen Özdağ, “Bugün, Eskişehir için aslında hüzünlü bir gün. Türkiye için de hüzünlü bir gün. Çünkü Eskişehir’de bir çocuğumuz var, Muzaffer. Ve Muzaffer, bir hastanede tedavi görüyor ama hastalığı bir gen hastalığı. Bu hastalığın ilacı Türkiye’de yok, yurt dışından getirtilmesi gerekiyor ve onun için bir kampanya düzenlendi. Bu kampanyada gereken para toplanamadığı için annesi, Muzaffer’in hastane yatağında eriyişini görerek daha fazla dayanamadı ve hayatına son verdi” diye konuştu.

Eskişehir’de yaşanan bu hadisenin Türkiye’nin nasıl ağır bir trajediden geçtiğinin bir göstergesi olduğuna vurgu yapan Özdağ, “İnsanlarımız aç, insanlarımız sokaklarda sürünüyor. Anneler çocuklarını doyurmak için çöpten gıda topluyorlar. Bütün bunlar olurken Milli Savunma Bakanı açıklıyor; ‘9 milyon Suriyeliyi besliyoruz’ diye. Siz, Türk milletini beslemekle, doyurmakla ve korumakla görevliyken siz, bu görevinizi yerinize getirmediğiniz için, anneler çocuklarının tedavisinin olmadığını ve ellerinden kayıp gittiklerini gördükleri için intihar ediyorlar” dedi.

"SİZİN HANGİ KÖŞKLERE YERLEŞTİĞİNİZİ BİLMİYOR MUYUZ”

Özdağ, sözlerine şöyle devam etti: