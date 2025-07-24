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Ümit Özdağ, Sabah yazarının 'Mossad' iddiasını mahkemeye taşıyor

Ümit Özdağ, Sabah yazarının 'Mossad' iddiasını mahkemeye taşıyor

24.07.2025 10:33:00
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Haber Merkezi
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Ümit Özdağ, Sabah yazarının 'Mossad' iddiasını mahkemeye taşıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidara yakın kimliği ile bilinen Sabah gazetesinin yazarı Ersin Ramoğlu'nun kendisi hakkında 'Mossad'cı' iddiasını ortaya attığı gerekçesiyle mahkemeye başvuracağını açıkladı.

İktidara yakın kimliği ile bilinen Sabah gazetesindeki köşesinde yazar Ersin Ramoğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında 'Mossad'cı' iddiası ortaya attı.

Ümit Özdağ, bu iddia üzerine harekete geçti.

"ELİNDEKİ BELGELERİ MAHKEMEYE SUNABİLİR"

X hesabından paylaşım yapan Özdağ, yazar Ramoğlu hakkında mahkemeye başvuracağını açıkladı.

Özdağ, şunları yazdı:

"Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu yazısında benim MOSSAD’cı olduğumu iddia etmiş. Bu iddiasını ispatlaması için kendisini mahkemeye vereceğim. Avukatım devletin bütün güvenlik ve istihbarat birimlerinden mahkeme kanalı ile  ellerinde böyle bir bilgi olup olmadığının sorulmasını isteyecek. Ersin Ramoğlu’da elindeki bilgi ve belgeleri mahkemeye sunabilir. 

Ucuz iftira atan “adam” Ersin Ramoğlu ile ilgili duygu ve düşüncelerimin TCK kapsamına girebileceğini düşünerek ifade etmek istemiyorum."

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