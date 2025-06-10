Ümit Özdağ yarın hakim karşısına çıkacak: Ekrem İmamoğlu'ndan 'adalet' çağrısı

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümit Özdağ hakkında bir açıklama yayımlandı.
Özdağ, yarın 142 gün sonra hakim karşısına çıkacak.
"KARARI MİLLET VERİR"
Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğini söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Hukuk araç olarak kullanılarak siyaset dizayn edilemez.
Siyasetçiler, siyasi parti liderleri uyduruk gerekçelerle tutuklanıp aylarca hatta yıllarca hapiste tutularak yargılama sürecinin kendisi cezalandırmaya dönüştürülüyor.
Siyasetçiler rakiplerini sandıkta yener, uyduruk mahkemelerle değil. Fikirler fikirlerle yarışır, kararı millet verir.
Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yarınki duruşmada tutukluğuna sona verilmesi ve adli birimler üzerindeki iktidar gölgesinin sökülüp atılması elzemdir. Yargılama sürecinin kasti olarak uzatılması ve tutuklu yargılamanın usul haline gelmesi adaletsizliktir."