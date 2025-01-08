Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:17

Güncelleme: 08.01.2025 - 14:17

İstanbul ulaşım ağına katılacak Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Peki, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı açıldı mı, ne zaman açılacak?

ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?

Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.

HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.