Ümraniye'de 'tek adam' dönemi: AKP’li başkana tarikatlara kıyak için mi yetki verildi?

Ümraniye Belediye Meclisi’nin Kasım 2025 oturumunda, ilçenin geleceğini ve kamu malı kullanımını doğrudan etkileyen kritik bir karar onaylandı.

Meclis genel kurulunda kabul edilen düzenlemeyle, AKP’den seçilen Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’a kullanım hakkı belediyede olan hazine arazilerini de içeren çeşitli taşınmazlar üzerinde yapılacak cami, kız ve erkek çocuklarına yönelik kuran kursu projeleri için vakıflarla protokol imzalama yetkisi tanındı.

Bu kararla birlikte, belediyenin bağışçı vakıflar ve müftülükle kuracağı ilişkilerde meclisin doğrudan denetim mekanizması fiilen sınırlanmış oldu. Kararla birlikte İslamcı tarikat ve vakıfların kamu kaynaklarını kullanarak zenginleşmesinin önünün açılacağı eleştirisi yapıldı.

SORUMSUZ BAŞKAN

Alınan karara şerh düşen muhalefet üyeleri, söz konusu yetkinin sınırlarının çizilmediğini ve "ucu açık" bir süreç başlatıldığını savundu.

Muhalefet temsilcileri yaptıkları eleştirilerde, protokol yapılacak vakıf ve derneklerin isimlerinin gizlendiğini, bu yapıların hangi kriterlere göre seçildiğinin meclis bilgisinden kaçırıldığını vurguladı. Özellikle kamu arazilerinde yürütülecek eğitim faaliyetlerinin hangi zihniyetle ve kimler tarafından yapılacağının belirsizliği, "kamu kaynaklarının belirli dini odaklara ve tarikat bağlantılı yapılara aktarıldığı" iddialarını güçlendirdi.

Muhalefet, kursiyer seçiminden eğitmen kadrolarına kadar hiçbir denetim kriterinin tanımlanmamasının, ileride telafisi güç hukuki ve idari sorunlara yol açacağı uyarısında bulundu.

TARTIŞMALI RAPOR

Mecliste kabul edilen bu kararın temelini oluşturan Hukuk Komisyonu raporları, yetki devrinin kapsamını somut belgelerle ortaya koyuyor.

42 numaralı komisyon raporu başta olmak üzere ilgili metinlerde, Namık Kemal Mahallesi’nde yer alan ve mülkiyeti İslam ve Milli Kültür Hizmet Vakfı’na ait olan 1.350 metrekarelik taşınmaz üzerine cami ve Kız Kuran Kursu inşası planlandığı belirtiliyor.

Bununla birlikte komisyon raporunda ilçe sınırları içindeki Site Mahallesi’ndeki yaklaşık 7 bin metrekarelik ve Yukarı Dudullu’daki 1.370 metrekarelik hazine arazilerinin de 4-6 yaş Kuran kursu ve taziye evleri yapılmak üzere protokol kapsamına alındığı anlaşılıyor. Komisyon raporunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g maddesine atıfta bulunularak, Belediye Başkanı’nın bağışçı ve müftülük ile idare arasında düzenlenecek protokolleri imzalamasının uygun olduğu görüşü sunulurken, bu görüş meclis onayıyla resmiyet kazandı.

Raporda "bağışçı" olarak geçen kurumların kimlikleri ve bu protokollerin süresine dair hiçbir somut ayrıntının yer almaması ise şeffaflık tartışmalarının yaşanmasına ve eleştirlere neden oldu.