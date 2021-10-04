Ümraniye'de atık kağıt işçilerine baskın

Ümraniye’de kağıtların toplandığı atık toplama deposuna polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında atık kağıt işçileri ile polis arasında yaşanan gerginlik sonucu arbede yaşandı.

DHA
04 Ekim 2021 Pazartesi, 13:27
Ümraniye'de atık kağıt işçilerine baskın
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Ümraniye'de İstanbul Valiliğinin aldığı kararın ardından polis ve zabıta ekipleri, Esenkent Mahallesi'nde bulunan Kadosan Oto Sanayi Sitesi'nin yanındaki geniş alana kurulu atık toplama alanına baskın düzenledi.

Baskın sırasında işçiler, atıkların bulunduğu barakaları ateşe verdi. Olay yerinde bulunan çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazı ile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri grubu dağıtmak için havaya ateş açarken olayda bazı işçiler gözaltına alındı.

Bölgede polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor. 


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