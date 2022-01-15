Ümraniye'de korku dolu anlar: Ailesiyle tartışıp evi ateşe verdi
Ümraniye'de madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, ailesiyle tartışıp evi ateşe verdi. Sevk edilen itfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale edip, evdekileri kurtarırken, polis elinde bıçak olan şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay, dün saat 18.20 sıralarında Esenkent Mahallesi Kalem Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi.
İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 1 kişi, ailesiyle tartıştıktan sonra evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyünce korku ve panik dolu anlar yaşandı.
Dairedekiler cama çıkıp, 'ne olur bizi aşağıya indirin' diyerek yardım istedi.
Durumun bildirilmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hemen alevlere müdahale ederken, evde mahsur kalanlar kurtarıldı. Polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra elinde bıçak olan madde bağımlısı kişiyi etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen şüphelinin annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
Görgü tanıklarından Adem Özdemir, "Bizim komşumuz, kendisi madde bağımlısı. Elinde bıçak vardı, evi ateşe verdi. 'Beni bu hale düşürenler utansın' dedi. İtfaiye yangını söndürdü, polis aldı götürdü" diye konuştu. Ahmet Ungan da "Bizi sürekli rahatsız ediyordu. Her gün gürültü, kavga. Yangın çıkardı. Polis ve itfaiye geldi" şeklinde konuştu.
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