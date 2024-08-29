Ümraniye'de okul inşaatında erkek cesedi bulundu
İstanbul Ümraniye'de bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu.
Ümraniye'de Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi'nde yaklaşık 4 yıl önce yapımı durdurulan bir okul inşaatının alt katından koku geldiğini fark eden yurttaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, inşaatın merdiven boşluğunda yaklaşık 10 santimetre suyun içinde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ferhat E.'ye ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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