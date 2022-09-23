Ümraniye’de yol verme kavgası: 7 yerinden bıçaklandı

23 Eylül 2022 Cuma, 11:56

İstanbul Ümraniye’de iddiaya göre 34 RRS 29 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Berk D.’nin kullandığı motosiklete çarpıyordu. Motosikletli, minibüs sürücüsünü uyarmak isteyince aralarında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle minibüs sürücüsü bıçakla aşağıya indi. Bıçaklı saldırganı annesi durdurmak istese de başarılı olamadı.

Yaşanan kavgada motosikletli aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. 7 yerinden bıçaklanan Berk D. ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırganın serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan bıçaklı saldırı kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

“7 YERİMDEN BIÇAKLADI”

Yol verme tartışmasında yaralanan Berk D., “Ümraniye’de sabah işe giderken iki şeritli yolda gidiyorum. Soldaki arabalı arkadaş önüme kırıyor. Kornaya basıyordum. Gaza basıp geçiyorum onu, sonra ne yapıyorsun diyorum elimle, zaten kamerada bu gözüküyor. Tekrar gaza basıp üstüme çıkmaya çalışıyor. Ben tekrar gaza basıp uzaklaşıyorum. Biraz ilerledikten sonra iniyorum arabadan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Sabah sabah derdin ne diyorum? Seni mi ezdim diyor. Ben tekrar beni ezmeye çalışıyorsun derken hareket yapıyor. Ben de göster, göster bıçak mı o dedim ama bıçağı görmüyorum o sırada. Tam böyle biz konuşurken yandan annesi iniyor. Ben de annesini görünce hafif böyle sola döneyim de gideyim diyorum. Kadın oğlum yapmayın falan diyor. Tam böyle kafamı sola çeviriyorum. Kask da var kafamda. Arkadaş iniyor. Kafasını göğsüme koyarak beni kilitliyor, uzaklaştırırken biz arabanın kaputunun üstüne düşüyoruz. Tabii kaputun üstüne düşerken onu ittiriyorum. O yere düşüyor. Ben yere düşüyorum. Yere düştükten sonra kameram düşüyor. Tam da bizi çekiyorken, bakıyorum ki her yerimden kanlar geliyor. Ben ilk önce sağ ve sol bacağımı gördüm. Diğerlerini fark etmedim hiç, ambulans gelince fark ettim. 7 yerimden bıçaklamış. Karın bölgemde motorun koruma montu kalın olduğu için o koruyor. İşte 7 yerimden, üç tane sol bacağımda, üç tane sağ bacağımda, bir tane kalçamda var” dedi.