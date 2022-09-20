Ordu’da silahlı tehdit ve yaralama olayında gözaltına alınan 8 kişiden 5’i tutuklandı
Ordu’nun Ünye ilçesinde 16 Eylül tarihinde meydana gelen silahlı yaralama olayında gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde 16 Eylül tarihinde meydana gelen olayda silahlı kavga sonucu iki kişi yaralanmış ve soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, yaptıkları operasyonda 2 şüpheliyi Gürcistan’a kaçarken, bir şüpheliyi ise Altınordu ilçesinde yakaladı.
Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslara yönelik devam eden soruşturmada yer ve silah temin ettikleri gerekçesiyle Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve gözaltı kararları neticesinde 5 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili olarak gözaltında bulunan toplam 8 şüpheli, sabah saatlerinde Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.
Gecenin geç saatlerine kadar devam eden nöbetçi mahkemenin aldığı karar doğrultusunda şüpheli şahıslardan C.K., Ö.Ç., S.S., S.Ö., ve E.A. tutuklanırken, Y.Y.B., Y.A.P. ve E.Ö. mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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