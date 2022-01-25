Ümraniye'de yüksek gerilim hattının patlaması sonucu 3 katlı binada yangın çıktı
Ümraniye'de yüksek gerilim hattındaki patlama sonucunda 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangında binada bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bir kişi yaralandı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Çamlık Mahallesi, Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; yüksek gerilim hattındaki patlama sonucunda 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı kaplaması üzerine binada bulunan vatandaşlar panikle dışarıya kaçtı.
Binada oturan Cemil Ateş (60), bina girişindeki elektrik sigortalarını kapatmak istedi. O sırada elektrik saatlerinin patlaması sonucunda Ateş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Cemil Ateş'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan Ateş'in tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, AYEDAŞ ekipleri patlayan trafo ve evde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
"BOMBA GİBİ PATLADI"
Mahalle sakini Uğur Kara, "Gerilim teli aşağıya sarkmıştı. Çatıya temas edecek diye söyledik. Dememizin üzerinde 6-7 dakika geçti çatıya temas ederek bomba gibi patladı. Yukarıda komşular ve çocuklar vardı. Aşağıya indiler. Yaralı kişide biz geldiğimizde aşağıdaydı" dedi.
Video Haberler
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
En Çok Okunan Haberler
- HDP'li Güzel hakkında yeni gelişme
- Ümraniye'de feci patlama: 3 katlı binada yangın çıktı!
- Pazarcı esnafı siftah yapmadan tezgah kapatıyor
- Samsun Belediyesi hakkında suç duyurusu
- Şafak Sezer: Kendimi hastaneye atacağım
- 'Hakaretten ceza alınırken 25 kişi göz göre göre öldü'
- Saros Körfezi'nde katliama onay
- Aydın'da karla mücadele: Ekipler seferber oldu
- Öğretmeni tarafından darbedilmişti ifadesi ortaya çıktı
- Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı