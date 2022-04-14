Ümraniye'deki scooter kazası: 2 yıl 11 ay hapse çarptırıldı
Ümraniye’de scooter kullanırken park halindeki aracın kapısının açılması sonucu yola savrulan ve İETT otobüsünün altında kalan kadının hayatını kaybetmesine ilişkin dava karara bağlandı. Duruşmada, “Keşke ölen ben olsaydım" diyen sanık Rıza Öndil, 2 yıl 11 ay hapse çarptırıldı.
Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya'nın, sanık Rıza Öndil'in park halindeki otomobilinin aniden açtığı kapısına çarpıp dengesini kaybederek trafikte seyir eden İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı.
Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Rıza Öndil katılırken, maktulün ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
"GÖRÜR GÖRMEZ FREN YAPTIM"
Özel halk otobüsü şoförü Mehmet Yöndem, tanık olarak dinlendi. Yöndem, “Olay tarihinde otobüs ile Yenidoğan’dan Kadıköy istikametine seyir halindeydim. Yağış yoktu ve yerler kuruydu. Hızımın normal olduğunu hatırlıyorum. Seyir halindeyken benim önümde ve sağ tarafta seyreden scooter’ın sola doğru yöneldiğini gördüm. Görür görmez fren yaptım. Yeterli mesafe olmadığı için scooter sürücüsünü otobüs altına almıştım. Aramızda yaklaşık 3-5 metre mesafe vardı. Scooter herhangi bir şekilde sağa sola yalpa yapmıyordu. Eğer aracın kapısı açılmamış olsaydı yoluna devam ederdi. Scooter’ın manevra yapması sonucu ani durma ihtimalim yoktu” dedi.
"KEŞKE ÖLEN BEN OLSAYDIM"
Duruşmada söz alan sanık Rıza Öndil, “Keşke ölen ben olsaydım. Psikolojim bozuldu. Bilinçli olarak yaptığım bir iş değildi” diye konuştu. Sanık avukatı Özgür Kip ise, “Kazanın meydana gelmesinde müvekkil kadar bizce İETT şoförü ve maktul scooter sürücüsünün de kusurları vardır. Kazanın meydana geliş şeklinin de dikkate alınarak müvekkilin cezalandırılırken dikkat edilmesini, müvekkilin lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz” dedi.
2 YIL 11 AY HAPİS
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Rıza Öndil’i “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan önce 3 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığın 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.
NE OLMUŞTU?
Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya, Rıza Öndil'in park halindeki aracının kapısını aniden açması sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Rıza Öndil 3 ay sonra tahliye edilmişti. Alınan bilirkişi raporunda, maktul İlknur Akkaya ve otobüs şoförü Mehmet Yöndem'in kusursuz olduğu, kapısının aracını bir anda açan araç sürücüsü Rıza Öndil'in ise birinci dereceden asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Savcılık, sanık Rıza Öndil'in “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istemişti.
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