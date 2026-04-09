Umut-Sen Koordinatörü Başaran Aksu tutuklandı

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı çevresinde acele kamulaştırma kararına karşı çıkan yurttaşlar tepki göstermeye devam ediyor.

Yaşam savunucusu Esra Işık'ın eylemlerde gözaltına alınarak tutuklanması sonrası bir tutuklama haberi daha geldi. Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “yanıltıcı bilgiyi yayma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddialarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

UMUT SEN'DEN TEPKİ: ''HOLDİNGLERİ ÜZMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Sendika tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, "Örgütlenme Koordinatörümüz Başaran Aksu tutuklandı! Yoldaşımızın sözü sözümüzdür. Bir milim geri adım atmayacağız. Holdinglerin yargısı bizi durduramaz. Yoldaşımızı alacağız! 'Holdingleri üzmeye devam edeceğiz!'" ifadeleri kullanıldı.

''DELİL OLMAKSIZIN TUTUKLAMA EN SOMUT KANITIDIR''

Aksu Verdiği ifadede, "Ben Nihat Özdemir’in Muğla bazında etkili insan olduğunu ve Akbelen’de meydana gelen olaylarda etkili olduğunu düşünüyorum. Akbelen muhtarının kızı olan Esra Işık’ın herhangi bir delil olmadan tutuklanmış olması da en somut kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Hakim ise, sık sık şehir değiştirdiği ve ikametinde devamlı bulunmadığı gerekçesiyle Başaran Aksu hakkında tutuklama kararı verdi.