Ünal Karaman kimdir, nereli, kaç yaşında? Ünal Karaman hangi partiden milletvekili adayı oldu? Hangi takımlarda forma giydi?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 18:12

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 18:12

Trabzonspor’un eski kaptanlarından efsane oyuncu ve eski teknik direktörü Ünal Karaman siyasete atıldı. İşte ayrıntılar...

ÜNAL KARAMAN HANGİ PARTİDEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU?

Ünal Karaman memleketi Konya’dan İYİ Parti milletvekili aday adayı oldu. Başvurusunu yapan Karaman, milletvekili olmak için genel merkezden “olur” bekliyor. Ünal Karaman’a, daha önce MHP’den de milletvekili adaylığı teklifi gelmişti.

ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

Ünal Karaman, 29 Haziran 1966 yılında Konya'da doğdu. İlk olarak Konyaspor genç takımında forma giydi. 1984'te Gaziantepspor'a transfer oldu. İlk kez bu takımda, üstelik 2. Lig'de oynarken Türkiye millî futbol takımı formasını giyen Ünal Karaman, 1987'de Malatyaspor'a transfer oldu.

Malatyaspor'da 1988'de bir lig üçüncülüğü yaşadı. A millî takımın orta sahasının da önemli isimlerinden biri olmayı başardı. 1990'da transfer olduğu Trabzonspor'da kariyerinin büyük bir bölümünde oynadıktan sonra, 1999'da transfer olduğu MKE Ankaragücü'nde bir yıl futbol oynadı ve 2000 yılında futbolu bıraktı.

Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Türkiye millî futbol takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında ümit millî takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman 24 Mart 2008 tarihinde Konyaspor'daki görevinden istifa etti.

2008 yılının Kasım ayında Hakan Kutlu'nun istifası ile MKE Ankaragücü'nün başına geçti. 7 Aralık 2008 tarihinde lig de Galatasaray ile yaptığı ve 3-0 mağlup ayrıldığı karşılaşma sonrası istifa etti.

19 Mayıs 2009 günü 2008-09 sezonunun son iki haftasında tekrar Konyaspor'da göreve başladı. 2009 Temmuz ayında Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirildi. 18 Şubat 2010 tarihinde Ünal Karaman, Teknik Direktör Şenol Güneş'in birinci yardımcısı olarak da göreve getirildi. 28 Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş istifa ettiği için kendisi ve tüm teknik ekip de istifa etti. 2013'te yuvası Trabzonspor'a sportif direktör olarak geri döndü. Ancak 4 Ekim 2013 günü görevinden istifa etti.

2014-15 sezonunu 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'un başında geçti ve sezon sonunda mavi-lacivertli takım ligi 4. sırada tamamladı.

Ünal Karaman 2016 yaz sezonu döneminde 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor ile iki yıllık anlaşma imzaladı.

30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirildi ve 02 Ocak 2020 tarihinde Trabzonspor'un teknik direktörlük görevinden istifa etti.

3 Mart 2020 tarihinde Çaykur Rizespor teknik direktörlük görevine getirildi. ve 14 Temmuz 2020 tarihinde direktörlük görevinden istifa etti.

20 Ocak 2021 tarihinde Göztepe teknik direktörlük görevine getirildi. 31 Ağustos 2021 tarihinde, Göztepe Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını açıkladı.

ÜNAL KARAMAN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1981-1984 Konyaspor

1984-1987 Gaziantepspor

1987-1990 Malatyaspor

1990-1999 Trabzonspor

1999-2000 MKE Ankaragücü

ÜNAL KARAMAN HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2000-2004 Türkiye (yardımcı antrenör)

2005 Türkiye

2005-2007 Türkiye U-21

2007-2008 Konyaspor

2008 MKE Ankaragücü

2009 Konyaspor

2009-2013 Trabzonspor (yardımcı antrenör)

2013 Trabzonspor (sportif direktör)

2014-2015 Adana Demirspor

2016 Şanlıurfaspor

2018 Kardemir Karabükspor

2018-2019 Trabzonspor

2020 Çaykur Rizespor

2021 Göztepe

ÜNAL KARAMAN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1984 Türkiye U-18

1985-1987 Türkiye U-21

1985-1996 Türkiye

ÜNAL KARAMAN BAŞARILARI

Trabzonspor

Türkiye Kupası

Şampiyon (2): 1991-92, 1994-95

Cumhurbaşkanlığı Kupası

Şampiyon (1): 1994-95

Başbakanlık Kupası

Şampiyon (2): 1993-94, 1995-96