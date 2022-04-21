Ünaldı: Dijitalleşme stratejisi olmazsa olmaz

21 Nisan 2022 Perşembe, 11:15

Dünyada olduğu gibi dijitalleşme ülkemizde de tüm hızıyla sürerken, güncel teknolojiler de iş dünyasında olduğu gibi yenilikçi kamu kurumlarında da derinlemesine inceleniyor ve çok yönlü değerlendiriliyor. Teknolojinin son trend konusunu ise metaverse kavramı oluşturuyor. Teknoloji dünyasının uzman isimleri dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu yenilikçi teknolojilerin hayata ne tür projelerle adapte edilebileceğine ilişkin vizyoner yaklaşımlarını paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal ve dijital belediyecilik alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Mersin Mezitli Belediyesi’nin gerçekleştirdiği seminere katılan teknoloji yazarı Atıf Ünaldı, metaverse’ün dijitalleşme süreçlerine ve gelecek dönemde yenilikçi uygulamalara nasıl dahil edilebileceği gibi konulardaki öngörülerini paylaştı. Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın ve yönetim kadrosunun katıldığı seminere, bazı STK’ler, muhtarlar ve kurumlardan temsilciler de katıldı.

'METAVERSE HAYATIMIZA HIZLA GİRDİ'

Atıf Ünaldı yaptığı konuşmada, yeni teknolojilerin tüketiciler kadar iş dünyasını ve kamu kurumlarını da heyecanlandırdığını belirterek, “Trendler ne olursa olsun ilk önem verilmesi gereken konu, ülkelerin ve kurumların bir dijitalleşme stratejisinin olmasıdır. İnternetle başlayan büyük dönüşüm dalgası bu bazda yeni trend dalgalarıyla sürüyor. Metaverse hayatımıza hızla girdi ve çok sayıda yenilikçi yaklaşımı da peşinde getiriyor. Çok katmanlı bir yapıdan bahsediyoruz ve insanların dahil olduğu bu evrene kurumlar da aynı hızla dahil olmaya devam edeceğe benziyor. Daha hikayenin çok başındayız ancak konuyu tüm katmanlarıyla kavrayıp ona göre hem birey olarak, hem ülke olarak hem de kurumlar olarak gelecek stratejilerimizi belirlememiz gerekiyor” dedi.

Atıf Ünaldı