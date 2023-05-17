UNESCO listesindeki Akhisar Çağlak Festivali 564. kez kapılarını açıyor

Yayınlanma: 17.05.2023 - 16:37

Güncelleme: 17.05.2023 - 16:37

Türkiye’nin en köklü festivalleri arasında yer alan ve aynı zamanda UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras listesinde bulunan Akhisar Çağlak Festivali için geri sayım başladı. 564’üncüsü düzenlenecek olan festival de bu yıl yine çok değerli müzisyenlerin konserleri, birçok farklı spor yarışmaları ve birbirinden eğlenceli aktiviteler, Akhisarlıları bekliyor olacak.

Resmi açılışı 22 Mayıs’ta başlayacak olan festivalin öncesinde ise 19 Mayıs tarihinde Hüsnü Kahraman Kültür Parkı gölet alanında alışveriş stantları kurularak, satışlarına başlayacak.

Festivalin spor yarışmaları da resmi açılış öncesinde gerçekleştirilecek.

20-21 Mayıs tarihleri arasında Gölet Düğün Salonunda Satranç Turnuvası, 21 Mayıs tarihinde Çağlak Mevki Kent Ormanında Trap atışları turnuvası, 21-22 Mayıs tarihlerinde Şehit Yüzbaşı Necdi Şentürk Parkı içerisinde bulunan Masa Tenisi Salonunda Masa tenisi turnuvası düzenlenecek.

ÖNCE TEOMAN, SONRA DUMAN

22 Mayıs Pazartesi günü akşamı saat 20.30’da ise Ünlü Rock Müziği sanatçısı Teoman, Gölet konser alanında sahne alacak.

23 Mayıs Salı günü Dünyaca ünlü Rock Grubu Duman ile devam edecek konserler, 24 Mayıs Çarşamba akşamı özellikle gençlerin hayranı ünlü Rapçi Sefo , 25 Mayıs akşamı Popüler müziğin sevilen ismi Ziynet Sali ve 26 Mayıs akşamı son yılların en hızlı çıkış yapan Pop müziği sanatçılarından Edis konseri ile son bulacak.

27 Mayıs Cumartesi günü ise Akhisar Belediyesi Spor Toto Stadyumunda saat 16.00 da gerçekleştirilecek olan futbol turnuvası ile Çağlak Festivalinin kapanışı gerçekleştirilecek.