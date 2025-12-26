Üniversite İdari Personel Sendikası: 'Devletin memuru, pazar alışverişini yapamaz hale gelmiştir'

8. Dönem Toplu Sözleşme ve sonrasında alınan Hakem Heyeti kararlarına tepki gösteren Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, yaptığı konuşmada, 8. Dönem Toplu Sözleşme ve sonrasında alınan Hakem Heyeti kararlarının kamu çalışanlarını yoksullaştırdığını, uygulanan mali politikaların memurun "mutfağında yangına dönüştüğünü" ifade etti. Güzel, şöyle devam etti:

"Daha ilk günden yanlış kurgulanmış, düğmesi baştan yanlış iliklenmiş bu toplu sözleşme; kamu çalışanlarının alım gücünü korumak bir yana, 2026 yılını memur için sefalet yılına dönüştürmüştür. Bizler bugün buradan şunu açıkça söylüyoruz: Sorunun merkezinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın memuru yok sayan bütçe anlayışı vardır.

Bu toplu sözleşme memurun geçimini güvence altına almıyor. Bu nedenle ya ek protokol yapılmalı ya da TBMM devreye girerek adil bir düzenleme hayata geçirmelidir. Bu çağrıyı yalnızca ÜNİPERSEN yapmıyor. Öğretmeninden akademisyenine, mühendisten sağlık çalışanına, din görevlisinden idari personele kadar tüm kamu çalışanları aynı noktada birleşiyor: Bu maaşlarla yaşamak mümkün değil. Meclis yaklaşık üç aydır çalışıyor. Ancak memurun alım gücünü koruyacak, maaş artışlarını gerçek enflasyon ve piyasa koşullarıyla uyumlu hale getirecek tek bir düzenleme hâlâ yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bakıyoruz; memur için bir refah adımı var mı? Yok. Yaklaşık bir aydır 2026 bütçesi Meclis’te görüşülerek kanunlaştı. Ancak bu bütçede memurun sofrasına, kirasına, faturasına nefes aldıracak tek bir düzenleme bulunmuyor.

Ne var peki? Sadece üst düzey bürokratlar ve kariyer uzmanları için gündeme gelen zam teklifleri var. TÜİK verilerine dayalı artışlarla bugün 4 milyon memur, 2 milyon memur emeklisi, maaşı yattığı gün dahi borç arar hale gelmiştir. Ev kiraları ödenemiyor, faturalar birikiyor, mutfak masrafları karşılanamıyor. Ama çözüm üretmesi gereken Hazine ve Maliye Bakanlığı, yalnızca dar bir kesimi görmeyi tercih ediyor. Bu yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyunda oluşan tepkiyle söz konusu teklif geri çekilmiş; ancak yerine tüm kamu çalışanlarını kapsayan adil ve kalıcı bir düzenleme hâlâ getirilmemiştir.

"3 BİN 600 EK GÖSTERGE SÖZÜ VERİLDİ; BÜTÇEDE KARŞILIĞI YOK"

Kira ve faturalar ödendikten sonra memurun gıdaya ayırabildiği bütçe her geçen gün azalmaktadır. Devletin memuru, pazar alışverişini yapamaz hale gelmiştir. Biz kamu çalışanları olarak; Her ay kirayı nasıl ödeyeceğimizi düşünmek istemiyoruz. Kredi kartının asgarisini yatırmak için borç aramak istemiyoruz. Her gün maaş hesabı yapmaktan yorulduk. Tek talebimiz, insanca yaşayabilecek ücret. Bugün ilçelerde bile kiralar 20 bin liranın üzerindedir. Büyükşehirlerde maaşının yarısını kiraya veren bir memurdan geçim beklemek, gerçeklerle bağdaşmamaktadır. 2023 seçimleri öncesinde kira yardımı sözü verildi; ortada bir çalışma yok. 3 bin 600 ek gösterge sözü verildi; bütçede karşılığı yok. Kamuda mülakatlar her gün yeni adaletsizlikler üretmeye devam ediyor; kaldırılacağı söylendi, ancak somut bir adım hâlâ yok. Memurun geçim krizine bugün çözüm üretmeyecekseniz, ne zaman üreteceksiniz? Tüm kamu çalışanları, Ocak maaş artışında refah payı beklemektedir. TÜİK’in açıkladığı oranlarla geçinmek mümkün değildir."