Üniversite maratonunda bugün AYT ve YDT heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, sabah saatlerinde başlayacak. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden toplam 160 soru yöneltilecek ve 180 dakika süre verilecek.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise öğleden sonra gerçekleştirilecek. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde uygulanacak sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre tanınacak.

ÖSYM, adayların sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleriyle birlikte sınav saatinden önce merkezlerde hazır bulunmaları gerektiğini hatırlattı. Sınav binalarına belirtilen saatten sonra gelen adaylar oturumlara alınmayacak.

AYT ve YDT'nin tamamlanmasıyla birlikte 2026 YKS süreci sona erecek. Adaylar daha sonra sonuçların açıklanmasını bekleyecek ve tercih döneminde üniversite tercihlerini yapacak. Üniversite adayları için aylar süren hazırlık sürecinin ardından bugün son sınav heyecanı yaşanacak.

ADAYLARA UYARILAR

Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alımı tamamlanacak. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumu olan YDT'de ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adayların, sınava giderken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerde nüfus müdürlükleri, 07.00-15.30 saatlerinde açık tutulacak.

YKS sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.

YKS'nin ilk oturumu TYT dün Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa dahil olmak üzere 254 sınav merkezinde ve Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da uygulandı. 7 bin 202 bina ve 134 bin 675 salonda gerçekleştirilen ilk oturumda 340 bin 321 kişi görev aldı.