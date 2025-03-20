Üniversite öğrencileri Ekrem İmamoğlu için yürüdü

Yayınlanma: 20.03.2025 - 12:45

Güncelleme: 20.03.2025 - 13:01

İzmir'de üniversite öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte 100'ü aşkın kişinin operasyonla gözaltına alınmasına tepki için kampüs içinde yürüyüş düzenledi.

Ege Ünivesitesi'nde yemekhane önünde buluşan öğrenciler, “Halkın iradesine darbe vurulamaz” ve “Yasaklar, tutuklamalar sizin, mücadele bizimdir” pankartı açarak “Kurtuluş sokakta sandıkta değil”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam”, “Direne direne kazanacağız”, "Susma sustukca sıra sana gelecek", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", sloganlarıyla tören şölen alanına kadar yürüdü.

Burada yapılan basın açıklamasında öğrenciler İmamoğlu’nun serbest bırakılmasını ve yargının siyasi baskıdan arındırılmasını talep etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde de "Halkın idaredesine darbe vurulamaz" çağrısıyla yemekhane önünde buluşan öğrenciler, "Susma haykır diktatöre geçit yok", Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek", "Hükümet istifa" sloganlarıyla kampüs içinde yürüdü.