Üniversite öğrencisi, yüksekokulun 5. katından atlayarak yaşamına son verdi: İntihar notu paylaşmış!

Sinop’ta sosyal medyada intihar notu paylaştıktan sonra okulun 5. katından atlayan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Üniversite öğrencisi, yüksekokulun 5. katından atlayarak yaşamına son verdi: İntihar notu paylaşmış!
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İHA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:38

Edinilen bilgiye göre, Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu öğrencisi Yasin Özcan (21), üniversite binasının 5. katından atladı.

KURTARILAMADI

Beton zemine düşen üniversite öğrencisi, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ayancık Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İNTİHAR NOTU PAYLAŞMIŞ

Özcan’ın atlamadan önce sosyal medya hesabından bir intihar notu paylaştığı belirlendi.

Özcan paylaşımında, “Merhabalar, Yasin Özcan ben. 16 Ocak 2025 saat 14.06. Doğrudan konuya gireyim, bu bir intihar notudur. Birazdan yaşam defterimi kapatıyorum. Sürekli bu düşünceyle geçiyor günüm, artık hayatımın geri kalanında bir arzum hedefim yok, çabam da yok uzun bir süredir. Hoşça kalın. Verdiğim bu karar kendi hür iradem iledir, kimsenin bir dayatması yoktur” ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #Sinop #intihar #üniversite öğrencisi

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