Üniversitede HÜDA-PAR bayrağı açıldı

Yayınlanma: 27.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 04:00

İzmir Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde (İKÇÜ) düzenlediği; İKÇÜ Rektörü Saffet Köse, AKP Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin de katıldığı “Zaman Bendedir ve Mekan Bana Emanettir” isimli etkinlikte HÜDA-PAR bayrağı açıldı. Eğitim-İş İzmir 4 Nolu Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale olaya tepki gösterdi.

‘BİZE YER VERMEDİLER’

Cumhuriyet’e konuşan Kale, “Sendikamızın yapmak istediği Mobbing ve Mobbingle Mücadele, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi söyleşileri uygun görmeyip, yer vermeyen İKÇÜ Rektörlüğü, sahnede Türkiye Cumhuriyeti’nin bayrağının ve Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin asılı olduğu bir sahnede HÜDA-PAR bayrağının açılmasına göz yummuştur. Bayrağın açıldığı sırada sahneye Halisdemir Meclis Simülasyonu yansıtıldığı görünmektedir. Seçme ve seçilme hakkına müdahale edilen şu günlerde tam da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ndan hemen önce bir tarihte bir yükseköğretim kurumunda, çocuklarımızın katıldığı, Meclis’in konu edildiği bir etkinlikte HÜDA-PAR’ın bayrağının açılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

‘SORUŞTURMA BAŞLATILMALI’

Olaya şahit olan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İKÇÜ Rektörü Saffet Köse’nin konu ile ilgili en kısa sürede açıklama yapması gerektiğini söyleyen Kale, “Sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. Eğitim-İş, domuz bağlarıyla insanlarımızı katleden Hizbullah terör örgütü uzantılı HÜDA-PAR gibi partilerin eğitim kurumlarımızda faaliyet yürütmesine izin vermeyecektir. Eğitim ve bilim emekçilerinin hakkını savunan sendikamız gericiliğe pabuç bırakmayacak, cumhuriyet ve laiklik mücadelesini sürdürecektir” dedi.