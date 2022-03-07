Üniversiteden mezun olan gençlerin KYK çilesi büyüyor

07 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

Üniversiteden mezun olan gençler, iş bulamadan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borcuyla karşı karşıya kalıyor. Gençler, KYK borcu ve faizi altında eziliyor. Geçen hafta açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2021 itibarıyla 5 milyon gencin KYK borcunun 5.5 milyar dolara ulaştığını, borcu nedeniyle evine icra gelen öğrenci sayısının 400 bini aştığını söyledi. Seslerini duyurmakta zorlanan borçlulardan biri olan Ayşe Y., 2014’te mezun oldu.

"ELDE VAR SIFIR"

Üniversite okurken mecburiyetten kredi aldığını belirten Ayşe Y., “Bir süre işsiz kaldıktan sonra evlendim. Eşimin de KYK borcu vardı. Düğün masrafları da üzerine ek oldu. Bir süre eşimin maaşıyla borcumuzu ödemeye çalıştık ancak her ay faizle birlikte KYK borcumuzun hep yerinde saydığını görünce düğünde takılan altınların hepsini satıp borcumuzu kapattık. Elde var sıfır” dedi.

2015’te mezun olan Dilan D. ise “İş bulunca KYK borcumu ödemek istedim. 2 bin TL etmeyen borcum, 20 bin TL olmuş. Üç yıldır ödeme yapıyorum ama borcum azalmıyor. İnsan gibi yaşama hayali kurmak mümkün değil” dedi.