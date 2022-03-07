Üniversiteden mezun olan gençlerin KYK çilesi büyüyor
Üniversiteden mezun olan gençler KYK borcu ve faizi altında ezilirken bir de işsizlikle boğuşuyor. Genç yurttaşlar yaşadıklarını anlattı.
Üniversiteden mezun olan gençler, iş bulamadan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borcuyla karşı karşıya kalıyor. Gençler, KYK borcu ve faizi altında eziliyor. Geçen hafta açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 2021 itibarıyla 5 milyon gencin KYK borcunun 5.5 milyar dolara ulaştığını, borcu nedeniyle evine icra gelen öğrenci sayısının 400 bini aştığını söyledi. Seslerini duyurmakta zorlanan borçlulardan biri olan Ayşe Y., 2014’te mezun oldu.
"ELDE VAR SIFIR"
Üniversite okurken mecburiyetten kredi aldığını belirten Ayşe Y., “Bir süre işsiz kaldıktan sonra evlendim. Eşimin de KYK borcu vardı. Düğün masrafları da üzerine ek oldu. Bir süre eşimin maaşıyla borcumuzu ödemeye çalıştık ancak her ay faizle birlikte KYK borcumuzun hep yerinde saydığını görünce düğünde takılan altınların hepsini satıp borcumuzu kapattık. Elde var sıfır” dedi.
2015’te mezun olan Dilan D. ise “İş bulunca KYK borcumu ödemek istedim. 2 bin TL etmeyen borcum, 20 bin TL olmuş. Üç yıldır ödeme yapıyorum ama borcum azalmıyor. İnsan gibi yaşama hayali kurmak mümkün değil” dedi.
İlgili Haberler
- CHP'li Kaya: '400 bini aşkın öğrenci KYK borcundan dolayı icralık'
- Resmi Gazete'de yayımlandı: Vergi ve KYK borçlarına yapılandırma
- “128 milyar doların 1 milyarı tüm KYK borçlarını siler”
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- İş yaşamı için kreşlerin önemine dikkat çekti
- ‘Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye taraf olmamalı’
- Eğitimin zübüklerini yine eğitimle engelleyebiliriz
- Putin’in özel hayatına giren cemaat
- Doğru mu, gerçek mi? - Burak KETMEN
- Vedat Günyol’un yolu - Av. Celal ÜLGEN
- 'Atatürk'ün ziraat politikasına dönülmeli'
- ‘Hey durun, benim ülkemi mahvetmeyin’ diyememek, piyon olmak..
- Kafa karışıklığı mı, teslimiyet mi?
- Savaş erkeklerindir, barış kadınların!..