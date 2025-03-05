Üniversiteden pes dedirten karar! Köpek beslemek yasaklandı: Barınaklara gönderilecekler!

Yayınlanma: 05.03.2025 - 15:05

Güncelleme: 05.03.2025 - 15:34

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yönetim Kurulu 20 Şubat tarihli kararıyla, üniversite yerleşkelerinde köpek beslenmesini yasakladı.

Personele tebliğ edilen kararda, yerleşke sınırlarında köpeklerin sayısının arttığı ve saldırgan köpeklerin de aralarında bulunduğu belirtildi.

Köpeklerin öğrenci, personel ve misafirleri rahatsız ettiği iddia edildi.

'BARINAKLARA YERLEŞTİRİLECEKLER'

Kararda, "Yerleşkelerimiz içerisinde bu durum farklı zamanlarda sıklıkla yaşanır hale gelmiştir. Üniversitemizde meydana gelen bu gibi olayların önüne geçilebilmesi adına yerleşkelerimiz sınırları içerisinde tehlike arz eden sahipsiz köpeklerin güvenli barınaklara yerleştirilmesi ve bakımlarının sağlanarak rehabilite edilmesi hususunda ilgili kurumlar ile yazışmalar yapılarak gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Kararın devamında, “Bu kapsamda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 1'inci maddesinin 1'inci fıkrasına eklenen 'İnsan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla' ibaresi çerçevesinde, yerleşkeler içerisinde köpek beslemek kişi ve toplum sağlığını etkilediğinden, üniversitemiz yerleşkelerinde köpek beslenmesinin, yerleşkeye köpek getirilmesinin ve yerleşkelere köpek maması ve benzeri yiyeceklerin getirilmesinin yasaklanmasına, bu karara riayet etmeyenler hakkında idari işlem başlatılmasına ve alınan kararın tüm personele tebliğ edilmesinin kabulüne oy birliği ile karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

'HERHANGİ BİR SALDIRILARINA ŞAHİT OLMADIM'

Öğrenciler, üniversite yönetiminin aldığı karara tepki gösterirken dördüncü sınıf öğrencisi Harun Yahya Güley, 4 yıldır üniversitede hayvanları beslediklerini ve hiç köpek saldırısıyla karşılaşmadıklarını ifade ederek "Tüm köpeklerin toplatılmasından ziyade daha saldırgan köpeklerin toplatılmasına yönelik olsa daha güzel olurdu. Onlar bizim de evladımız gibi oluyor bir zaman sonra. Onlarla yediğimiz yemeği paylaşıyoruz. Bununla ilgili de bir kısıtlama getirildi. Ben bunu doğru bulmuyorum. Umarım bu karar en kısa sürede geri çekilir" dedi.

Öğrencilerden İlayda Pelin Akbaş ise, "Hayvanlar açlık ve soğuktan saldırganlaşabiliyor. Bunun sonucu toplatmak yerine daha yumuşak kararlar olmalı. Bizim fakültemizde de birçok köpek var. Herhangi bir saldırılarına şahit olmadım" diye konuştu.

Müberra Ilpan da, "Bir hayvanın yeme ve içme ihtiyacını kısıtlamak, onun yaşama hakkını elinden almak demektir. Verilen kararı yanlış buluyorum. Bu karardan umarım bir an önce vazgeçilir. Fakültemizde 2-3 tane köpek var. Genellikle yatıyorlar. Bizlere bir zararları yok. Biz de elimizden geldikçe su ve mama ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu karar bizler için çok üzücü" dedi.