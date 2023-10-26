Ünlü futbolcuların dolandırıldığı davanın duruşma tarihi belli oldu

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:23

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:38

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikâyetçi olarak yer aldı.

Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. Bankacı Seçil Erzan'ın "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık" suçlarından 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken diğer şüphelilerin 3 yıldan 65 yıla kadar hapisleri istendi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR!

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma tarihi belirledi. Sanık Seçil Erzan ve 6 sanık, 20 Kasım tarihinde ilk hakim karşısına çıkacaklar. Mahkeme, müştekilere tebligat göndermeye başladı.