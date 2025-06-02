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Ünlü iş insanı Uğur Yurdakul hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Uğur Yurdakul hayatını kaybetti

2.06.2025 13:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ünlü iş insanı Uğur Yurdakul hayatını kaybetti

Mart ayında kanser tedavisi gören kızını kaybeden GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul, iki ay sonra hayatını kaybetti. Acı haberi kızı Berrak Yurdakul duyurdu.

GAMA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yurdakul hayatını kaybetti. Yurdakul’un ölüm haberini, kızı Berrak Yurdakul sosyal medya üzerinden duyurdu.

KIZINI KAYBETMİŞTİ

Uğur Yurdakul, geçtiğimiz mart ayında kızı Ayşe Deniz Yurdakul’un kaybıyla büyük bir acı yaşamıştı. 13 yıldır kanser tedavisi gören Ayşe Yurdakul, mart ayında yaşamını yitirmişti.

Uğur Yurdakul’un ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, cenaze törenine ilişkin bilgilerin ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor. İş dünyasında uzun yıllar önemli görevlerde bulunan Yurdakul, GAMA Holding bünyesindeki çalışmalarıyla tanınıyordu.

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