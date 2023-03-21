Ünlü iş insanına cinsel saldırı ve tehdit: Seni öldürtmem bir dakikamı almaz

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:08

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:18

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararına yönelik tepkiler sürerken, kadına yönelik şiddet haberleri de gelmeye devam ediyor.

Sabah’ta yer alan habere göre, iş insanı L.B., İ.B. adlı erkek ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bu süre zarfında İ.B. adlı erkek, L.B.'ye boşanma aşamasında olduğunu söyledi. L.B., İ.B.’nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi.

ŞİDDET VE TEHDİT

İlişkisini sonlandıran ünlü iş insanı L.B.'ye ısrarla tacizde bulunan İ.B. adlı erkeğin, boşanacağını söyleyerek L.B. ile barışmak istediği iddia edildi. Olay günü İ.B. adlı erkeğin L.B.’nin evine zorla girdiği öne sürüldü.

İ.B. adlı erkeğin, barışma teklifini reddeden L.B.'yi şiddet ve cinsel saldırıya maruz bıraktığı iddia edildi. İ.B. adlı erkeğin, L.B.’ye, "Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum" diye tehditler savurduğu da ileri sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

L.B. adlı kadın, olayın ardından savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.