Ünlü işkembecide “yanlış sipariş” kavgası kamerada: Canını zor kurtardı
Ümraniye’de ünlü bir işkembecide “yanlış sipariş” getirildiğini iddia eden müşteri, tepki gösterince çalışanlar tarafından tekme ve yumruklarla dövüldü. Ortalığın karıştığı kavga kameralara yansırken, dayak yiyen müşteri ise canını zor kurtardı.
Ümraniye Tepeüstü Mahallesi’ndeki ünlü bir işkembeciye dün akşam saat 22.30 sıralarında iddiaya göre müşteri olarak gelen bir şahıs, çorba siparişi verdi. Bir süre sonra masaya gelen çorbanın yanlış olduğunu iddia eden müşteri, çalışana tepki gösterdi. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma küfürleşmeye dönünce işkembecideki diğer çalışanlar, müşteriye saldırdı.
YERE YATIRIP TEKMELEDİLER, CANINI ZOR KURTARDI
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada, müşteri feci şekilde darbedildi. Yere yatırılarak birkaç kişi tarafından tekmelenen müşteri, canını ellerinden zor kurtardı. Adam işkembeciden koşarak uzaklaşırken, yaşananlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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